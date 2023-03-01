



Xiaomi представила очки дополненной реальности - видео

Компания Xiaomi Corp. представила беспроводные очки дополненной реальности в последней попытке набрать обороты в сфере, которая пока еще не стала массовой, пишет Bloomberg.



Концептуальное устройство от китайского производителя телефонов предназначено для того, чтобы пользователи могли жестами через встроенную камеру выбирать и открывать приложения, пролистывать страницы и выходить из приложений без использования смартфона. Гарнитура под названием Xiaomi Wireless AR Glass весит 126 граммов и отображает информацию на двух экранах MicroOLED.



Компания из Пекина представила устройство на Всемирном мобильном конгрессе в Барселоне, где также дебютировал ее последний флагманский смартфон Xiaomi 13 Pro.



Компании Snap Inc. и Meta Platforms Inc. уже выпустили собственные AR-очки, а Apple Inc. уже несколько лет работает над собственной гарнитурой, однако устройства из этой категории пока не нашли массового спроса

