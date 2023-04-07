



Windows 12: какие обновления придумали в Microsoft

Появились первые подробности об обновлениях, которые, вероятно, будут в Windows 12.



О них сообщили на портале Windows Central со ссылкой на источники.



Уточняется, что Microsoft сосредоточит внимание на искусственном интеллекте и оптимизации, подобным Маке с Apple Silicon.



По словам источников, новая Windows будет способна анализировать контент и делать подсказки пользователям для быстрого запуска проектов или приложений.



ПО будет распознавать объекты и текст на изображениях, которые можно будет одним кликом переносить в отдельные документы или другие программы.



Более того, обновления будут облегчены по весу, что позволит их быстрее устанавливать, благодаря установке системы на нескольких разделах жесткого диска. По дизайну новая "винда" будет мало отличаться от своего предшественника.