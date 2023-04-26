



WhatsApp позволит использовать учетную запись на пяти смартфонах одновременно

В мессенджере WhatsApp появилась возможность использовать одну учетную запись на пяти смартфонах одновременно. Ранее эта функция была доступна только для настольных и планшетных приложений. Соответствующее сообщение появилось в официальном блоге WhatsApp. Новая функция стала одновременно доступна как в версии мессенджера для iOS, так и Android.



Для активации функции пользователю требуется:

установить WhatsApp на втором устройстве;

отсканировать QR-код, сгенерированный основным смартфоном;

Теперь сразу на двух девайсах будут доступны все ваши чаты. При этом пользователи могут комбинировать разные конфигурации, например, один смартфон и четыре планшета или пять смартфонов. Но есть нюанс — если ваше основное устройство будет неактивно в течение 14 дней, то на всех дополнительных устройствах произойдет автоматический выход из аккаунта.Нововведение уже доступно пользователям во всем мире. Чтобы оно заработало, зайдите в App Store или Google Play и скачайте с маркетплейса обновления WhatsApp.