WhatsApp позволит использовать учетную запись на пяти смартфонах одновременно
В мессенджере WhatsApp появилась возможность использовать одну учетную запись на пяти смартфонах одновременно. Ранее эта функция была доступна только для настольных и планшетных приложений. Соответствующее сообщение появилось в официальном блоге WhatsApp. Новая функция стала одновременно доступна как в версии мессенджера для iOS, так и Android.
Для активации функции пользователю требуется:
- установить WhatsApp на втором устройстве;
- отсканировать QR-код, сгенерированный основным смартфоном;
Нововведение уже доступно пользователям во всем мире. Чтобы оно заработало, зайдите в App Store или Google Play и скачайте с маркетплейса обновления WhatsApp.