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WhatsApp готовит полезную функцию, которой нет в Telegram
18.08.2023 01:33 Евгения Маркова

WhatsApp готовит полезную функцию, которой нет в Telegram

Портал WABetaInfo обнаружил несколько новых функций, которые тестируют разработчики мессенджера WhatsApp. 

В недавно вышедшей тестовой сборке программы для Android появилась возможность планирования звонков в групповых чатах. С помощью этой функции пользователям будет проще договориться с коллегами или друзьями и выбрать время для конференции.

При этом WhatsApp позволит задавать тему, дату и выбирать тип вызова (видео или голосовой). Участники получат уведомление за 15 минут до звонка.

Вместе с этим, мессенджер начал тестировать функцию быстрого переключения между несколькими аккаунтами. Добавить новый профиль можно в настройках.

Ожидается, что пользователи WhatsApp получат доступ к этим нововведениям в ближайшие несколько месяцев.

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