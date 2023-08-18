WhatsApp готовит полезную функцию, которой нет в Telegram
Портал WABetaInfo обнаружил несколько новых функций, которые тестируют разработчики мессенджера WhatsApp.
В недавно вышедшей тестовой сборке программы для Android появилась возможность планирования звонков в групповых чатах. С помощью этой функции пользователям будет проще договориться с коллегами или друзьями и выбрать время для конференции.
При этом WhatsApp позволит задавать тему, дату и выбирать тип вызова (видео или голосовой). Участники получат уведомление за 15 минут до звонка.
Вместе с этим, мессенджер начал тестировать функцию быстрого переключения между несколькими аккаунтами. Добавить новый профиль можно в настройках.
Ожидается, что пользователи WhatsApp получат доступ к этим нововведениям в ближайшие несколько месяцев.