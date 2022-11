Взорвался 36 лет назад: на дне океана найдены обломки шаттла Челленджер

В США возле побережья штата Флорида дайверы обнаружили часть космического шаттла "Челленджер", который взорвался над Атлантическим океаном 36 лет назад.



Тогда во время катастрофы погибли все семь членов экипажа, сообщает New York Times.



Морской биолог Майк Барнетт и его партнер по дайвингу Джимми Гадомски занимались поисками самолета времен Второй мировой войны, когда наткнулись на остатки шаттла.



"Трагедия в том, что я смотрел это в детстве - это смесь эмоций, чтобы буквально, буквально прикоснуться к истории. Мы этого не ожидали, потому что предполагали, что все эти фрагменты были обнаружены НАСА для их расследования", - заявил Барнетт в интервью.



НАСА подтвердило открытие дайверов, заявив, что официальные лица просмотрели отснятый материал и определили, что артефакт был с "Челленджера".





