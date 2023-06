Вьющиеся волосы нужны, чтобы мозг не "закипел" – исследование

Новое исследование, опубликованное в этом месяце в Proceedings of National Academy of Sciences, предполагает, что волосы эволюционировади, чтобы большой мозг наших предков не "закипел". При этом вьющиеся волосы лучше защищают мозг от перегрева, чем ровные.



Защита головы от тепла могла иметь решающее значение для ранних гоминидов, живших в Африке под экваториальным солнцем. Исследователи отмечают:

“Мозг – это большой и очень чувствительный к теплу орган, также выделяющий много тепла. Мы предположили, что эволюционно это может быть важным, особенно в период времени, когда размер мозга увеличивается”.



Чтобы лучше понять, как волосы влияют на температуру головы, ученые одевали и снимали три разных парика на “термический манекен”. По данным National Geographic, манекен был нагрет до температуры тела 35 градусов и помещен под горячий свет в аэродинамической трубе с климатическим контролем. Ученые измерили температуру на голове манекена без парика и с париками из человеческих волос с прямыми прядями, распущенными кудрями или тугими кудрями, одинаковыми по толщине и цвету.



Под имитацией солнца, которое светило при температуре 30 градусов Цельсия, наибольшая разница в нагревании головы была между наличием и отсутствием волос. Голова манекена всегда становилась горячее, но добавление парика с прямыми волосами уменьшило прирост тепла более чем наполовину по сравнению с голой головой. Парик с умеренно волнистыми кудрями делал кожу головы еще менее горячей, а парик с тугими кудряшками охлаждал голову лучше всего.



Эти результаты свидетельствуют о том, что все виды волос защищали кожу головы от солнца в жарких и влажных условиях. Исследователи предполагают, что локоны могут еще больше уменьшить нагрев, создавая слой воздуха между кожей головы.



Другой эксперимент преследовал цель имитировать пот на голове путем смачивания манекенов. В этом случае лысины больше охлаждались из-за испарения воды. Но в целом охлаждение с помощью пота было не столь эффективным. Согласно New Scientist, наличие волос уменьшает количество пота, необходимого для балансировки солнечного тепла.



Авторы исследования признают, что манекены не полностью соответствуют физиологии человека, но надеются, что будут проведены дополнительные исследования, чтобы понять, когда и почему появились разные типы волос.