



Высокотехнологичное жилье: израильские эко-стартапы ломают стереотипы

Израильский стартап изобрел новую технологию для более экологичного строительства, чтобы уменьшить углеродный след строительной отрасли, улучшить здоровье рабочих, сэкономить энергию и повысить производительность.



На первый взгляд продукт, разработанный израильской компанией Solight, выглядит как космический корабль или капсула для запуска космонавтов в космос из фантастического фильма.



Фактически, это устройство использует один из самых распространенных источников энергии на Земле – солнечный свет.



Компания, основанная в 2012 году, разработала систему, которая собирает естественный свет и направляет его внутрь здания, тем самым снижая потребление электроэнергии и улучшая здоровье людей внутри.