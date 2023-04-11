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Высокотехнологичное жилье: израильские эко-стартапы ломают стереотипы
11.04.2023 10:44 Наталья Богинская

Высокотехнологичное жилье: израильские эко-стартапы ломают стереотипы

Израильский стартап изобрел новую технологию для более экологичного строительства, чтобы уменьшить углеродный след строительной отрасли, улучшить здоровье рабочих, сэкономить энергию и повысить производительность.

На первый взгляд продукт, разработанный израильской компанией Solight, выглядит как космический корабль или капсула для запуска космонавтов в космос из фантастического фильма.

 Фактически, это устройство использует один из самых распространенных источников энергии на Земле – солнечный свет. 

Компания, основанная в 2012 году, разработала систему, которая собирает естественный свет и направляет его внутрь здания, тем самым снижая потребление электроэнергии и улучшая здоровье людей внутри.

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