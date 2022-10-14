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Выращенные в лаборатории клетки мозга играют в видеоигру Pong
14.10.2022 03:36 Евгения Маркова

Выращенные в лаборатории клетки мозга играют в видеоигру Pong

Исследователи вырастили в лаборатории клетки мозга, которые научились играть в теннисную видеоигру 1970-х годов Pong.

Они говорят, что их "мини-мозг" может воспринимать окружающую среду и реагировать на нее.

В статье для журнала Neuron доктор Бретт Каган из компании Cortical Labs утверждает, что создал первый "разумный" выращенный в лаборатории мозг в чашке.

Другие эксперты описывают работу как "захватывающую", но говорят, что называть клетки мозга разумными — это уже слишком.

"Мы не смогли подобрать лучшего термина для описания устройства, — говорит доктор Каган. — Оно способно получать информацию из внешнего источника, обрабатывать ее и реагировать на нее в режиме реального времени".

Человеческий мозг лучше адаптируется и обучается быстрее, чем современные системы искусственного интеллекта (ИИ). Может ли это быть лучшей моделью для следующего поколения компьютеров?

Мини-мозги были впервые созданы в 2013 году для изучения микроцефалии, генетического заболевания, при котором мозг слишком мал, и с тех пор используются для исследований развития мозга.

Но это первый раз, когда они подключаются к внешней среде, в данном случае к видеоигре, и взаимодействуют с ней.

Понг — это ранняя компьютерная игра, в которой цель состоит в том, чтобы переместить полосу слева, чтобы предотвратить проскальзывание маленького квадрата — очень просто, но очень увлекательно в 1972 году.
В ответ клетки производили собственную электрическую активность.

Они тратили меньше энергии по мере продолжения игры.

Но когда мяч прошел ракетку и игра возобновилась с мячом в случайной точке, они потратили больше времени на перекалибровку к новой непредсказуемой ситуации.

Мини-мозг научился играть за пять минут.

Он часто пропускал мяч, но вероятность его успеха была намного выше случайного.

Исследователи подчеркивают, что, не имея сознания, он не знает, что играет в понг так, как это сделал бы игрок-человек.

Доктор Каган надеется, что эта технология в конечном итоге может быть использована для тестирования методов лечения нейродегенеративных заболеваний, таких как болезнь Альцгеймера.

Затем доктор Каган планирует проверить влияние алкоголя на способность мини-мозга играть в понг.

Если он будет реагировать аналогично человеческому мозгу, это подчеркнет, насколько эффективной может быть система в качестве экспериментальной замены.

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