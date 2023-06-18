



Вращения Земли сместилось из-за откачки подземных вод, - исследование

Выкачивая воду из-под земли и перемещая ее в другое место, люди фактически сместили такую большую массу воды, что только в период с 1993 по 2010 год Земля наклонилась почти на 80 см на восток, изменив полюс вращения планеты. Об этом говорится в новом исследовании, опубликованном в Geophysical Research Letters.



Основываясь на климатических моделях, ученые ранее подсчитали, что за этот период люди откачали 2150 гигатонн грунтовых вод, что эквивалентно повышению уровня моря более чем на 6 мм, но подтвердить эту оценку было сложно.



Современное повышение уровня моря тщательно отслеживается с помощью нескольких методов наблюдения.



Один из них связан с полюсом вращения Земли. Он движется во время процесса, называемого полярным движением, когда положение полюса меняется относительно земной коры. Распределение воды на планете влияет на распределение массы. Подобно добавлению небольшого веса к волчку, Земля вращается немного по-другому, когда вода движется вокруг.



“Полюс вращения Земли на самом деле сильно меняется, — сказал Ки-Веон Сео, геофизик из Сеульского национального университета, который руководил исследованием. - Наше исследование показывает, что среди причин, связанных с климатом, перераспределение грунтовых вод на самом деле оказывает наибольшее влияние на дрейф полюса вращения”.



Способность воды изменять вращение Земли была обнаружена в 2016 году, и до сих пор конкретный вклад подземных вод в эти вращательные изменения не изучался. В новом исследовании исследователи смоделировали наблюдаемые изменения дрейфа полюса вращения Земли и движения воды — сначала рассматривая только ледяные щиты и ледники, а затем добавляя различные сценарии перераспределения грунтовых вод.



Модель соответствовала наблюдаемому полярному дрейфу только после того, как исследователи включили 2150 гигатонн перераспределения подземных вод. Без него модель отставала на 78,5 см или 4,3 см дрейфа в год.



“Я очень рад найти необъяснимую причину смещения полюсов вращения, — сказал Сео. - С другой стороны, как житель Земли и отец, я обеспокоен и удивлен, увидев, что откачка грунтовых вод является еще одним источником повышения уровня моря”.



Расположение грунтовых вод имеет значение для того, насколько сильно они могут изменить полярный дрейф; перераспределение воды из средних широт оказывает большее влияние на полюс вращения. В течение периода исследования наибольшее количество воды было перераспределено в западной части Северной Америки и северо-западной Индии, как в средних широтах.



По словам Сео, попытки стран замедлить темпы истощения грунтовых вод, особенно в этих чувствительных регионах, теоретически могут изменить изменение дрейфа, но только в том случае, если такие подходы к сохранению сохранятся в течение десятилетий.



“Это хороший вклад и, безусловно, важная документация”, — сказал Сурендра Адхикари, научный сотрудник Лаборатории реактивного движения, который не участвовал в этом исследовании. Адхикари опубликовал в 2016 году статью о перераспределении воды, влияющем на вращательный дрейф: “Они количественно оценили роль откачки грунтовых вод в движении полюсов, и это довольно важно”.



Полюс вращения обычно меняется примерно на несколько метров в течение года, поэтому изменения из-за откачки грунтовых вод не несут риска смены сезонов. Но в геологических временных масштабах полярный дрейф может оказывать влияние на климат, добавил Адхикари.







