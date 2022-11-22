



Впервые за 50 лет американцы снова достигли Луны

Космическая капсула NASA Orion достигла Луны впервые после того, как программа Apollo выполнила эту задачу 50 лет назад.



По сообщению американского космического агентства NASA, корабль облетел Луну и прошел в пределах 80 миль (128 км) - достаточно близкое приближение, которое было обусловлено тем, что капсула и ее три тестовых манекена находились на обратной стороне Луны, передает Sky News.



Диспетчеры полетов в американском Хьюстоне столкнулись с получасовым отключением связи, то есть они не знали, был ли успешным запуск критического двигателя, пока капсула не вышла из-за Луны.







Когда капсула вышла из-за Луны, бортовые камеры прислали изображение Земли - голубую точку, окруженную чернотой.





Во время захода на посадку капсула запустила свой главный двигатель в режиме "пролета", что установило курс выхода на лунную орбиту через четыре дня. Капсула проведет около недели на орбите Луны, прежде чем предстоит ее приземление в Тихом океане, которое запланировано на 11 декабря.



Напомним, 16 ноября NASA запустило миссию Artemis I, конечной целью которой является возвращение человека на Луну. Однако это удалось осуществить только с третьей попытки. Первый запуск был запланирован на 29 августа, но его пришлось отложить из-за технических проблем с двигателем. Во второй раз миссию отложили уже 2 сентября, поскольку специалисты зафиксировали утечку водорода, которая произошла во время заправки.



Если все пойдет хорошо при запуске космической капсулы сегодня, 25 ноября еще один запущенный двигатель выведет капсулу на эту орбиту, и к следующим выходным она побьет рекорд NASA по расстоянию для космического корабля, предназначенного для астронавтов.