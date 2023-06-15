



Впервые в истории созданы синтетические эмбрионы человека

С помощью стволовых клеток ученые создали синтетические человеческие эмбрионы. Об этом сообщает The Guardian.



По словам экспертов, эти созданные эмбрионы, имитирующие настоящие на ранних стадиях развития, могут дать ключ к пониманию того, каким является влияние генетических нарушений в развитии и какие биологические факторы являются причинами повторных выкидышей.



Также они добавили, что созданные в лаборатории структуры еще не имеют бьющегося сердца или зачатков мозга, но включают клетки, из которых формируется плацента, желточный мешок и сам эмбрион.



"Теперь у нас есть возможность создавать модели, подобные человеческим эмбрионам, с помощью перепрограммирования эмбриональных стволовых клеток", - заявила профессор из Кембриджского университета и Калифорнийского технологического института Магдалена Зерницкая-Гетц.



В ближайшей перспективе синтетические эмбрионы не будут использоваться в клинике. Имплантировать их в материнскую утробу было бы незаконно, и пока что неизвестно, имеют ли эти структуры потенциал для дальнейшего созревания после ранних стадий развития.



По словам Зерницкой-Гетц, на этот раз эмбрионы были культивированы до стадии, которая немного превышала 14-дневный срок развития настоящего эмбриона.



Несколько модельных структур, которые были выращены из одной эмбриональной клетки, достигли момента развития под названием гаструляция. В этот момент эмбрион превращается из сплошного слоя клеток в отдельные клеточные линии. На этой стадии развития у эмбриона пока нет функционирующего сердца, кишечника или зачатков мозга, но модель имеет примордиальные зародышевые клетки.