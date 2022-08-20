



Возле Земли пролетит астероид, размером с пирамиду Хеопса

Сегодня, 20 августа, рядом с нашей планетой пролетит астероид, который по габаритам можно сопоставить с пирамидой Хеопса.



Ученые считают, что астероид под названием 2019 AV13 имеет длину от 100 до 230 метров.



Согласно наблюдениям экспертов, космическое тело будет приближаться к поверхности Земли и преодолеет на своем пути 13,8 лунных расстояний.



В последний раз такой большой астероид пролетал мимо Земли около 100 лет назад, в 1914-ом, а вот следующий раз прогнозируется в 2113 году.



"Интервал в 100 лет между событиями — сугубо статистическая конструкция, основанная на количестве объектов определенного размера, их орбитах и произвольном расстоянии, поэтому 100 лет – это среднее значение. На самом деле так же вероятно, что у нас будет еще одно подобное близкое приближение в следующем году, как мы это сделаем через столетие", — рассказал директор обсерватории The Spaceguard Center Джей Тейт.