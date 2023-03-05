



Восприятие времени людьми может быть связано с гиперсексуальностью

Люди, сосредоточенные на настоящем и не любящие откладывать дела на потом, более склонны к чрезмерному сексуальному поведению (гиперсексуальности) и проблемному просмотру порнографии. Этот факт доказывает новое исследование, результаты которого были опубликованы в журнале Frontiers in Psychology, пишет PsyPost.



Авторы нового исследования отметили, что изменение настроения часто называют основным элементом обоих этих типов проблемного поведения, и выдвинули гипотезу о том, что изучение роли временной перспективы в них может пролить дополнительный свет на их природу. Временная перспектива — это представление о том, на чем люди обычно сосредотачиваются в своих мыслях: на прошлом, настоящем или будущем, и как это влияет на их поведение.



Прошлое с положительной временной перспективой предполагает приятную ностальгию, в то время как прошедшее негативное временное восприятие включает в себя неудовлетворенность. Текущая гедонистическая временная перспектива предполагает жизнь в настоящем и поиск удовольствия, в то время как настоящая фаталистическая временная перспектива предполагает чувство беспомощности и покорности будущему. Перспектива будущего времени предполагает ориентацию на будущее и целеустремленность.



Для своего исследования проанализировали две выборки. Одна выборка состояла из 554, а другая из 453 респондентов. Около 50% из них - женщины. Средний возраст участников исследования составил 27 лет.



Результаты показали, что у мужчин и женщин были схожие ассоциации между разной временной перспективой, гиперсексуальностью и проблематичным использованием порнографии. Более выраженная перспектива будущего времени была связана с более низкими проявлениями гиперсексуальности. Люди, набравшие более высокие баллы в нынешней временной перспективе, имели более высокие баллы в отношении гиперсексуальности. Нынешняя фаталистическая временная перспектива не была связана ни с гиперсексуальностью, ни с проблематичным использованием порнографии.



“Настоящее исследование демонстрирует незначительные различия между двумя видами неконтролируемого сексуального поведения, предполагая, что гиперсексуальность может больше напоминать другие аддиктивные формы поведения (например, в том, что касается их импульсивности), чем проблемное использование порнографии. Проблемное использование порнографии имело схожую структуру отношений с временной перспективой с той разницей, что оно не было связано с будущей временной перспективой ни в одной из двух выборок”, — заключили исследователи.



Сообщается, что исследования не позволяет делать какие-либо причинно-следственные выводы.





