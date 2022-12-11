



“Волны-убийцы” у берегов Израиля беспокоят ученых – исследование

По мнению экспертов по климату, в свете глобального потепления волны станут более опасными для прибрежных сооружений и морского судоходства. Это относится не только к обширным океанам, но и к Черному и Средиземному морям.



Международная группа исследователей под руководством профессора Франческо Феделе из Школы гражданской и экологической инженерии Технологического института Джорджии в Атланте, в которую входили эксперты из Техниона и Исследовательского института прибрежной и морской инженерии CAMERI в Хайфе, изучила этот феномен.



Работа была опубликована в Scientific Reports под названием “Большие волны и навигационные опасности Восточного Средиземного моря”.



Исследуя опасности для судоходства в восточном Средиземноморье, ученые рассмотрели “волны-убийцы”, изучили, как они формируются, и проанализировали вероятность того, что судно столкнется с ними во время плавания в бурных водах сильных штормов.



“Представьте, что в одной точке океана волны приходят со многих направлений”, – объяснил Феделе. “Всегда есть шанс, что они встретятся, совпадут по амплитуде и создадут огромную волну”.



Было обнаружено, что, поскольку бассейн восточного Средиземноморья характеризуется волнами, приходящими со всех сторон , “волны-убийцы” не “крадут” энергию у соседних волн и не растут за их счет. Этот эффект известен как модуляционная нестабильность.



“Серферы не ждут весь день на одном и том же месте, надеясь, что придет большая волна”, говорит Феделе. “Они плавают вокруг, чтобы увеличить свои шансы встретить большие волны, и всегда находят их. Так и плывущее судно встретит на своем пути больше волн, и вероятность его встречи с “волной-убийцей” выше, чем для статичной нефтяной вышки”.



Новый пространственно-временной анализ волн может предсказать потенциальные опасности для судоходства. Версия модели Феделе уже была принята Национальным управлением океанических и атмосферных исследований США для WAVEWATCH III, модели оперативного прогноза волнения.



По словам команды, такая модель может быть расширена для учета движения судов и неконтролируемых опасностей и может принести пользу судоходным компаниям и морской промышленности.

