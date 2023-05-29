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Военные показали видео испытаний морской системы ПВО "Железный купол"
29.05.2023 17:31 Евгения Маркова

Военные показали видео испытаний морской системы ПВО "Железный купол"

Во время недавних испытаний морская система ПВО "Железный купол", установленная на корвете "Саар-6" класса INS Magen, перехватывала снаряды, имитирующие угрозы, с которыми система может столкнуться в море.

"Система C-Dome представляет собой значительный шаг вперед в наших оборонных возможностях и обеспечивает превосходство израильского оборонного ведомства и оперативные возможности перед лицом растущих угроз на морской арене", — заявил министр обороны Йоав Галлант в комментарии, предоставленном его офисом.

Морской "Железный купол", как и его наземная версия, способен сбивать ракеты, крылатые ракеты и беспилотники, говорится в сообщении министерства обороны.

ВМФ Израиля показали видео и проведенных испытаний.

 

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