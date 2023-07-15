



Во Франции установят израильскую беспроводную зарядку электромобилей

Израильский поставщик решений для беспроводной зарядки электромобилей, был выбран для участия в беспрецедентном французском проекте по беспроводной зарядке электромобилей. Проект позволит транспортным средствам, которые могут заряжаться непосредственно от электрической инфраструктуры в пути, двигаться по маршруту.



Тендер был присужден французским государственным инвестиционным банком Bpifrance консорциуму во главе с VINCI Autoroutes. Партнерами Electreon по консорциуму являются VINCI Construction, Hutchinson и Университет Гюстава Эйфеля. Electreon, базирующийся в Бейт-Янае, недалеко от Нетании, разместит свою инфраструктуру на двухкилометровом участке шоссе A10 к юго-западу от Парижа. A10, также известная как Аквитания, является самой длинной автомагистралью Франции, протяженностью 549 км от Парижа до Бордо.



Инфраструктура беспроводной зарядки Electreon уже установлена ​​в других странах, включая Израиль, США, Германию, Италию, Швецию и Норвегию.



По данным компании, технология основана на индукции магнитного резонанса с медными катушками, установленными под проезжей частью. Катушки передают энергию на приемник, который может быть установлен под всеми типами электромобилей, такими как грузовики, микроавтобусы, автобусы и легковые автомобили. По оценкам Electreon, при надлежащем обслуживании катушки и остальной зарядной инфраструктуры система прослужит 10-20 лет.

Инфраструктура беспроводной зарядки будет обслуживать все типы и классы транспортных средств. Первоначально проект будет сосредоточен на зарядке коммерческих электромобилей во время их движения. Однако долгосрочная цель состоит в том, чтобы установить систему электрических дорог на основных французских дорогах.



Система позволит беспрепятственно заряжать все типы электромобилей, таких как грузовики, туристические автобусы, коммерческие и легковые автомобили, при движении по открытым автомагистралям Франции, уменьшая выбросы углекислого газа как пассажирским, так и грузовым транспортом.



Исследование, проведенное Министерством транспорта Франции в 2021 году, определило эту систему как одну из наиболее эффективных и устойчивых крупномасштабных технологий для достижения нулевых выбросов от транспорта. В исследовании говорится, что электрические дорожные системы могут снизить выбросы CO2 от автомобильного и грузового транспорта на 86% по сравнению с дизельными двигателями.



В мае компания Electreon объявила, что установила новый мировой рекорд по продолжительности и расстоянию без остановки на электрическом пассажирском транспортном средстве. Во время 100-часовой демонстрации Toyota RAV4 проехал 1942 км, не останавливаясь для подзарядки аккумуляторов. Пять дней подряд двигатель не глушили даже для смены водителей.