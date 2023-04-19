



Во Франции найден древних храм в честь римского бога войны

Во Франции археологи обнаружили древний храм, который был возведен для поклонения римскому богу войны Марсу.



В святилище было много древних артефактов.



Храм был часть римского комплекса площадью около семи гектаров. Предположительно, он был построен в первом веке до нашей эры.



Комплекс был обнаружен в 2022 году в Ла-Шапель-де-Фужерец в Бретани. Предполагается, что он служил временным постом для остановки римских солдат.



В ходе раскопок ученые также нашли некрополь из 40 гробниц. Если останков практически не осталось, то захороненные с умершими предметы частично сохранились. Были найдены вазы, статуэтки и остатки от обуви. В некоторых гробницах были серебряные браслеты, пряжки и бусины.