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Внутри Земли находится 99% запасов золота, — австралийские ученые
24.08.2023 03:37 Ирина Демьянова

Внутри Земли находится 99% запасов золота, — австралийские ученые

Значительное количество золота содержится на глубине, в зоне ядра планеты. Такие результаты исследования, которые провели геологи университета Маккуори, Сидней, пишет Iflscience.

Фактически, этого золота хватило бы, чтобы покрыть планету слоем толщиной 50 см.

Золото, обнаруженное в ядре Земли, связано с процессами формирования планеты. Оно сосредоточено вместе с другими драгоценными металлами и минералами, образуя сложную структуру. Ученые предполагают, что эти данные могут помочь более глубоко понять происхождение Земли и ее внутренних процессов.

Однако это открытие также вызывает вопросы о возможности извлечения этого золота из ядра. Доступ к таким глубинам представляет огромные технические сложности и риски. Несмотря на огромные запасы золота в земном ядре, текущие методы добычи находятся вне зоны их применения.

Это открытие позволяет ученым глубже понять структуру и состав Земли, а также показывает, как мало мы все еще знаем о внутренних процессах нашей планеты.
 

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