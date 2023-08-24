



Внутри Земли находится 99% запасов золота, — австралийские ученые

Значительное количество золота содержится на глубине, в зоне ядра планеты. Такие результаты исследования, которые провели геологи университета Маккуори, Сидней, пишет Iflscience.



Фактически, этого золота хватило бы, чтобы покрыть планету слоем толщиной 50 см.



Золото, обнаруженное в ядре Земли, связано с процессами формирования планеты. Оно сосредоточено вместе с другими драгоценными металлами и минералами, образуя сложную структуру. Ученые предполагают, что эти данные могут помочь более глубоко понять происхождение Земли и ее внутренних процессов.



Однако это открытие также вызывает вопросы о возможности извлечения этого золота из ядра. Доступ к таким глубинам представляет огромные технические сложности и риски. Несмотря на огромные запасы золота в земном ядре, текущие методы добычи находятся вне зоны их применения.



Это открытие позволяет ученым глубже понять структуру и состав Земли, а также показывает, как мало мы все еще знаем о внутренних процессах нашей планеты.

