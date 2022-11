ВМС Израиля вводит в эксплуатацию корабельную версию "Железного купола"

Корабельная версия системы ПВО "Железный купол" официально вводится в эксплуатацию после недавних испытаний, проведенных министерством обороны и ВМС Израиля.

Система C-Dome прошла успешные испытания в прошлом месяце на борту корвета INS Oz класса Sa'ar 6.

Согласно минобороны, моделировались реальные угрозы. Тесты включали в себя успешное обнаружение и перехват целей.

"Система C-Dome представляет собой значительное дополнение к оборонным возможностям ВМС Израиля в широком спектре задач, включая охрану стратегических объектов, исключительной экономической зоны и поддержание регионального морского превосходства Государства Израиль", — сказано в заявлении.

