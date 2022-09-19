



Виноваты ли Facebook и Марк Цукерберг в депрессии студентов?

Facebook, социальная сеть Марка Цукерберга, появившаяся на свет в 2004 году и ежедневно используемая двумя миллиардами человек по всему миру, оказывает серьезное негативное влияние на психологическое здоровье студентов колледжей. Это было доказано в ходе сравнения психического здоровья американских студентов в университетах и колледжах, которые имели доступ к Facebook, и тех, кто его не имел.



Исследование, которое вскоре будет опубликовано в American Economic Review под названием "Социальные сети и психическое здоровье", уже было удостоено премии на Европейском собрании Экономического общества в этом году. Исследование проводилось под руководством ученых из Тель-Авивского университета (TAU), Слоуновской школы менеджмента Массачусетского технологического института и Университета Боккони в Милане, Италия.



Исследование посвящено первым двум с половиной годам существования Facebook (2004-2006), когда новая социальная сеть постепенно распространялась по учебным заведениям и еще можно было выявить ее влияние, сравнивая колледжи, имевшие доступ к платформе, с колледжами, не имевшими его. Сравнение результатов показало значительное увеличение числа студентов, сообщающих о тяжелой депрессии и тревоге, с 7% до 20%.



Изначально Facebook был доступен только студентам Гарварда, у которых был адрес электронной почты Гарварда. Быстро распространившись по другим колледжам в США и за их пределами, в сентябре 2006 года сеть стала доступна для широкой публики в США и за пределами страны.



Исследователи изучили постепенное расширение Facebook в течение этих первых двух с половиной лет, чтобы сравнить психическое здоровье студентов колледжей, имевших доступ к Facebook, и студентов колледжей, не имевших доступа к платформе в то время. Такой подход позволил создать условия, похожие на условия "естественного эксперимента", что, очевидно, невозможно сегодня, когда миллиарды людей пользуются множеством различных социальных сетей.



"Многие исследования выявили корреляцию между использованием социальных сетей и различными симптомами, связанными с психическим здоровьем. Однако до сих пор было трудно установить, действительно ли социальные сети являются причиной плохого психического здоровья. В данном исследовании мы смогли установить эту причинно-следственную связь. Мы обнаружили, что внедрение Facebook в колледже усилило симптомы плохого психического здоровья, особенно депрессии. Мы также обнаружили, что среди студентов, которые, по прогнозам, были наиболее подвержены психическим заболеваниям, внедрение Facebook привело к более частому использованию услуг психиатрической помощи. Наконец, мы обнаружили, что после появления Facebook студенты чаще сообщали о том, что испытывают ухудшение академической успеваемости в результате плохого психического здоровья", - пишут исследователи в своей работе.



