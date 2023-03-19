



Видеоролики на YouTube, созданные с помощью нейросетей, распространяют вирусы

Аналитики предупреждают, что на популярном видеосервисе все чаще появляются созданные ИИ видеоролики, которые используют для распространения разной вредоносного ПО, включая инфостилеры Raccoon, RedLine и Vidar. Об этом сообщает CloudSEK.



Обычно такие видео маскируются под туториалы о загрузке взломанных версий Photoshop, Premiere Pro, Autodesk 3ds Max, AutoCAD и других платных программ.



Исследователи пишут, что YouTube остается одним из самых популярных каналов распространения вредоносного ПО. Активность злоумышленников, связанная с распространением программ, которые воруют данные через видеохостинг, увеличилась на 200-300% по сравнению с предыдущим месяцем.

По подсчетам аналитиков, каждый час на YouTube загружается от 5 до 10 таких роликов, при этом злоумышленники используют методы отравления SEO poisoning, чтобы видео появлялись в начале поисковой выдачи.



Ссылки на вирус обычно содержатся прямо в описании под видео, и их часто прячут с помощью сокращения URL-адресов – Bitly или Cuttly, а также вирус может размещаться в MediaFire, Google Drive, Discord, GitHub и Telegra.ph. В ряде случаев хакеры используют утечки данных и социальную инженерию для захвата чужих аккаунтов на YouTube, а затем – популярные каналы для распространения своих вредителей среди их подписчиков.

“Загрузка роликов на такие аккаунты придает видео внешней легитимности. Обычно блогеры сообщают YouTube о взломе аккаунта и восстанавливают доступ к своим аккаунтам в течение нескольких часов. Но за несколько часов жертвами могут стать сотни пользователей”, – говорят эксперты.

В последнее время хакеры также прибегают к помощи ИИ. Такие платформы, как Synthesia и D-ID позволяют сгенерировать столь реалистичную картинку, что заподозрить на ней подвох просто невозможно. Такой сгенерированный персонаж комментирует, какие шаги нужно предпринять для загрузки и установки взломанного ПО, зрители доверяют ему, что приводит к плачевным последствиям.