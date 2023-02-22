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Везде на связи: Starlink тестирует услугу глобального роуминга
22.02.2023 02:39 Наталья Богинская

Везде на связи: Starlink тестирует услугу глобального роуминга

Компания Starlink, принадлежащая SpaceX, тестирует новый революционный интернет-план под названием "Глобальный роуминг", цель которого обеспечить высокоскоростную интернет-связь практически в любой точке мира.

Межспутниковая связь компании обеспечит пользователям доступ в интернет по всему миру. В то же время, в компании отмечают, что периодически будут возможны некоторые перерывы в стабильной работе сигнала.

Ожидается, что стоимость услуги составит 200 долларов в месяц, в дополнение к базовому комплекту Starlink Kit стоимостью 599 долларов. Однако, компания обещает предложить беспрецедентную гибкость для постоянно находящихся в движении пользователей.

В настоящий момент Starlink ожидает одобрения регуляторных органов в нескольких странах.

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