



Везде на связи: Starlink тестирует услугу глобального роуминга

Компания Starlink, принадлежащая SpaceX, тестирует новый революционный интернет-план под названием "Глобальный роуминг", цель которого обеспечить высокоскоростную интернет-связь практически в любой точке мира.



Межспутниковая связь компании обеспечит пользователям доступ в интернет по всему миру. В то же время, в компании отмечают, что периодически будут возможны некоторые перерывы в стабильной работе сигнала.



Ожидается, что стоимость услуги составит 200 долларов в месяц, в дополнение к базовому комплекту Starlink Kit стоимостью 599 долларов. Однако, компания обещает предложить беспрецедентную гибкость для постоянно находящихся в движении пользователей.



В настоящий момент Starlink ожидает одобрения регуляторных органов в нескольких странах.