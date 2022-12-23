



Ветер на Марсе оказался достаточно сильным для ветряных турбин

Специалисты НАСА выяснили, что на Марсе может быть достаточно ветра для использования ветровых турбин в качестве источников энергии. Об этом сообщается в статье, опубликованной в журнале Nature Astronomy.



Для того чтобы смоделировать условия на Марсе, исследователи адаптировали климатическую модель, первоначально разработанную для изучения климата на Земле. Учитывались такие факторы как количество солнечного излучения, содержание пыли в атмосфере и географический рельеф, что позволило определить скорость ветра в разных частях поверхности планеты.



Оказалось, что во многих регионах Марса дуют достаточно сильные ветры, чтобы способствовать выработке ветровой энергии, а в некоторых районах сила ветра достаточна, чтобы быть единственным источником энергии.



К ним относятся края кратеров и вулканические нагорья, а также места с ледяными образованиями, где ветер может генерировать больше электричества, чем солнечные батареи.



Как пишут авторы, энергия ветра компенсирует суточное и сезонное снижение солнечной энергии, особенно в представляющих научный интерес регионах, в средних широтах и во время региональных пыльных бурь.



Турбины позволят стабилизировать выработку электроэнергии, получаемую солнечными батареями, увеличивая тем самым процент времени, когда мощность превышает расчетные потребности миссии, до 60-90 процентов значительной части поверхности Марса.



Новое исследование по моделированию климата, которое провели французские ученые, предполагает, что древние микробы вызвали изменение климата на Марсе, что, в свою очередь, сделало планету непригодной для жизни и привело к исчезновению самих микробов.



Ученые считают, что более 3 миллиардов лет назад в Марс врезался огромный астероид, который стал причиной появления огромного цунами.



