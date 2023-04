Вертолету NASA удалось показать закат Солнца на Марсе

Марсианскому вертолету NASA Ingenuity Mars во время совершения 45-го полета, за который он преодолел полкилометра, удалось сфотографировать закат на Красной планете. Об этом сообщает Space.com.



Вертолет совершает короткие полеты вокруг марсианского кратера Езеро, продолжая собирать данные о Красной планете. На Марс он прибыл на борту Perseverance, приземлившегося на дне Езеро в феврале 2021 года.



Ingenuity по состоянию на сегодняшний день уже совершил 46 полетов с общим расстоянием более 10 км. Он способен самостоятельно взлетать, совершать полет и посадку. Это возможно благодаря тому, что передача данных между Землей и Марсом длится от пяти до 20 минут.



На снимке заката Солнца видно, как звезда стоит над горизонтом и вершинами холмов. Фото передает внешний вид кратера Езеро и напоминает земную пустыню.

Video of the first flight of Mars Helicopter Ingenuity, including takeoff and landing.



Credit: NASA​/​JPL-Caltech​/​ASU​/​MSSS pic.twitter.com/FCwhNPX8AS