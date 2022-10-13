



Великобритания предприняла первую попытку запуска космической ракеты

Компания со штаб-квартирой в Эдинбурге планировала запустить свою ракету Skylark L на высоту более 100 км, старт был произведен с полуострова Ланганес в Исландии.



Но из-за технической проблемы 11-метровая ракета упала в воду на расстоянии не более 500 метров от стартовой площадки.



Skyrora планирует начать орбитальные запуски из Шотландии в следующем году.



Это произойдет на строящемся космодроме Саксаворд на Шетландских островах. Они будут использовать более крупную ракету Skyrora XL.



Полет Skylark L в прошлые выходные был задуман как первая возможность протестировать системы и процедуры.



"Хотя эта попытка запуска прошла не совсем так, как мы ожидали, она, тем не менее, стала ценной возможностью для обучения — и огромной победой для этих новых отношений между Исландией и Великобританией, а также для европейского космического сектора в целом", — сказал Владимир Левыкин, основатель и генеральный директор Skyrora.



"Основываясь на том, чего мы достигли здесь, мы по-прежнему уверены в достижении нашей цели — полном вертикальном орбитальном запуске с территории Великобритании в 2023 году", - добавил он.



Skyrora использует поэтапный подход к полету в космос. На сегодняшний день она запускала только небольшие сверхзвуковые аппараты внутри атмосферы на высоте менее 30 км.



Миссия Skylark L была первой попыткой преодолеть линию Кармана, международно признанную границу, где воздухоплавание уступает место космонавтике.



Skylark L - это "звуковая ракета", работающая на керосине и перекиси водорода. Она предназначен для того, чтобы дать научной полезной нагрузке несколько минут в невесомости для проведения экспериментов. Ракета не рассчитана на то, чтобы лететь достаточно высоко и достаточно быстро, чтобы оставаться на высоте, поэтому ее называют суборбитальной.



Однако полезная нагрузка предстоящего Skyrora XL будет нацелена на орбитальные высоты. Напечатанные на 3D-принтере двигатели для этого 23-метрового транспортного средства проходят статические огневые испытания, и компания намерена провести дебютную миссию в 2023 году.