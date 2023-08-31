



Ведущий ученый Роскосмоса умер, "отравившись грибами"

Российский космический ученый, руководитель ракетно-космического департамента РКК "Энергия" Виталий Мельников умер, "отравившись грибами".



Об этом сообщают российские СМИ.



Доктор наук был госпитализирован в Москве 11 августа с тяжелым отравлением. Врачи так и не смогли спасти 77-летнего ученого.



Мельников был главным научным сотрудником Центрального научно-исследовательского института машиностроения - подразделения Роскосмоса.



Он умер всего через несколько дней после загадочной смерти высокопоставленного генерала Геннадия Лопырева и других критиков Кремля.

