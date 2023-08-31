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Ведущий ученый Роскосмоса умер, "отравившись грибами"
31.08.2023 13:27 Алина Груднева

Ведущий ученый Роскосмоса умер, "отравившись грибами"

Российский космический ученый, руководитель ракетно-космического департамента РКК "Энергия" Виталий Мельников умер, "отравившись грибами".

Об этом сообщают российские СМИ.

Доктор наук был госпитализирован в Москве 11 августа с тяжелым отравлением. Врачи так и не смогли спасти 77-летнего ученого.

Мельников был главным научным сотрудником Центрального научно-исследовательского института машиностроения - подразделения Роскосмоса.

Он умер всего через несколько дней после загадочной смерти высокопоставленного генерала Геннадия Лопырева и других критиков Кремля.
 

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