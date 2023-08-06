



Вдохновленная крыльями бабочки: В Китае изобрели альтернативу кондиционерам

Ученые Шэньчжэнского университета разработали специальные светоотражающие пленки, которые помогут охладить здания в жару. Об этом сообщает Sciencedaily.



Новые пленки, не поглощающие свет, могут использоваться снаружи зданий, транспортных средств и оборудования для снижения энергии, необходимой для охлаждения. Они имеют разный цвет и за счет этого могут отражать определенное количество света. Сейчас пленки создаются из тонких слоев серебра, которые соединены вместе, но в будущем планируется создание альтернативы из алюминия, что позволит удешевить производство.



“Наша разработка, вдохновленная крыльями бабочки, обходит эффект нагревания, который обычно испытывают цветные объекты, поглощающие свет в жаркий день. Новые пленки можно использовать снаружи зданий, транспортных средств и оборудования, чтобы снизить потребление энергии, необходимой для охлаждения, при сохранении ярких цветовых свойств”, – утверждают авторы изобретения.



Чтобы протестировать новую технологию, исследователи создали синие, желтые и бесцветные пленки, помещенные на открытом воздухе в Шэньчжэньском университете на такие поверхности, как крыши, автомобили, ткань и мобильные телефоны, с 9 а до 16 часов как зимой, так и летом. Используя термопарные датчики и инфракрасные камеры для измерения температуры, они обнаружили, что охлаждающие пленки в среднем на 15 °C холоднее поверхности, на которых их разместили зимой, и примерно на 35 °C – летом. При этом разница в показателях охлаждения зависела от времени нахождения объектов на улице, а также типа поверхности, с которой сравнивали пленку.



В частности, оказалось, что, например, синяя версия пленки была примерно на 26 °C холоднее традиционной автомобильной краски того же оттенка на машине, которая стояла на улице весь день. Авторы подсчитали, что если покрыть автомобиль пленкой, в год удастся сэкономить на кондиционировании энергию в количестве 1377 МДж/м2.