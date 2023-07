Ваши фото будут удалены: Apple навсегда закрывает сервис My Photo Stream

Apple объявила , что навсегда покончит с альбомом My Photo Stream в следующем месяце. Функция автоматически сохраняет снимки, сделанные за последние 30 дней.



Из-за предстоящего отключения My Photo Stream прекратил загрузку снимков 26 июня — и все в альбоме будет удалено, когда сервис прекратит работу 26 июля.



Однако любые фотографии, которые были загружены в "Мой фотопоток" до 26 июня, останутся в iCloud в течение 30 дней с даты загрузки и будут доступны на устройствах, на которых включен My Photo Stream.