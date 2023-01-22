



К Земле несутся два астероида

Во вторник два астероида размером примерно со 100 взрослых мопсов пронесутся мимо Земли.



Об этом сообщает агентство по отслеживанию астероидов NASA,



Объекты получили обозначения 2019 BO2 и 2019 BZ4. Оба астероида имеют диаметр, который в лучшем случае составляет около 100 мопсов в ширину, если предположить, что они были сложены друг на друга.



А именно, объекты 2019 BO2 и 2019 BZ4 имеют диаметр от 15 до 36 метров в ширину. Для сравнения, рост среднего взрослого мопса составляет около 36 сантиметров.



2019 BO2 более чем в три раза быстрее, чем 2019 BZ4. Он движется со скоростью около 16,21 км в секунду, или 58 356 километров в час.



