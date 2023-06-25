



В YouTube появятся онлайн игры

Ранее компания Google отказалась от использования игрового сервиса Stadia. Поэтому она решила внедрить онлайн игры непосредственно на YouTube. Сообщается, что поисковик уже тестирует эту функцию, сообщает Іtsider.



Игры будут доступны на платформе под названием Playables. Пользователи смогут запускать игры как на мобильных приложениях видеосервиса, так и на ПК.



Поисковый гигант уже предлагает сотрудникам компании поучаствовать в тестировании новой функции. Сейчас здесь одна игра Stack Bounce – популярная аркада, где нужно разбивать горизонтальные блоки прыгающим мячом.



По информации, идея проекта принадлежит генеральному директору YouTube Нилу Мохану, стремящемуся найти новые сферы использования платформы после того, как расходы на рекламу снизились.



