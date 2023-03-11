



В Японии создали яйцеклетку из клеток самцов мышей

Японский исследователь заявил на международной генетической конференции, что он создал яйцеклетки из клеток самцов мышей, сообщает ВВС.



Исследование возможности превращения мужских половых хромосом XY в женские ХХ пока находится на ранней стадии. Разработка, которую профессор Кацухико Хаяси из Университета Осаки представил для публикации в научном журнале Nature, повышает шансы мужских пар завести собственных детей.



Основное направление научной деятельности Хаяси - разработка методов лечения бесплодия.



Профессор Гарвардской медицинской школы Джордж Дейли, не участвующий в исследовании, сказал, что еще предстоит пройти долгий путь, прежде чем общество получит реальную возможность воспользоваться результатами исследования.



"Работы Хаяши пока не опубликованы, но увлекательны. Проделать это на людях будет сложнее, чем на мышах", — сказал он. — Мы до сих пор недостаточно понимаем уникальную биологию человеческого гаметогенеза (образования репродуктивных клеток), чтобы воспроизвести на людях провокационную работу Хаяши с мышами".



Подробности были представлены на саммите по редактированию генов человека в Институте Крика в Лондоне.



Профессор Хаяши, всемирно признанный эксперт в этой области, сообщил участникам встречи, что работа находится на очень ранней стадии. Яйцеклетки, по его словам, были низкого качества, и на данном этапе этот метод нельзя безопасно использовать на людях.



Но он сказал BBC News, что предвидит, как текущие проблемы будут преодолены через десять лет, и он хотел бы, чтобы метод был доступен в качестве лечения бесплодия как для мужчин, так и для женщин, а также для однополых пар, если будет доказано, что он безопасен в использовании.



Этот метод включает в себя сначала взятие клетки кожи самца мыши, а затем превращение ее в стволовую клетку — клетку, которая может превращаться в другие типы клеток.



Клетки мужские и, следовательно, имеют XY-хромосомы. Затем команда профессора Кацухико удаляет Y-хромосому, дублирует X-хромосому, а затем склеивает два X вместе. Эта настройка позволяет запрограммировать стволовую клетку на превращение в яйцеклетку.



Этот метод можно использовать для помощи бесплодным парам, у которых женщины не могут производить собственные яйцеклетки.



Профессор Амандер Кларк, специалист по стволовым клеткам из Калифорнийского университета в Лос-Анджелесе, сказал, что сообщество LBGTQ+ должно иметь право голоса в использовании технологии для репродукции.



"Сообщество ЛГБТК+ имеет уникальные потребности, когда дело доходит до создания семьи. В будущем возможно однополое размножение на основе текущих исследований с использованием лабораторных моделей для разработки технологии. Однако сегодня эта технология недоступна для использования человеком, безопасность и эффективность не доказаны, и неясно, сколько времени потребуется, чтобы технология попала в клинику. Еще многое предстоит узнать о зародышевой линии человека и фундаментальные пробелы в знаниях служат препятствием для применения этого метода на людях".