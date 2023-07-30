



В Японии создадут суперкомпьютер, не имеющий аналогов

Министерство экономики, торговли и промышленности Японии объявило о своих амбициозных планах по созданию суперкомпьютера в ближайшие годы. По заявлению министра экономики Японии, целью проекта является создание вычислительной машины, которая будет в 2,5 раза мощнее всех существующих моделей.



Суперкомпьютеры являются важной составляющей развития многих сфер, таких как искусственный интеллект, биоинформатика, аэрокосмическая и автомобильная промышленность, метеорология и другие области науки и технологий. Совершенствование мощности суперкомпьютеров может стать толчком дальнейшего развития этих отраслей.



По словам представителей Министерства экономики, торговли и промышленности, амбициозный проект будет установлен в одной из ведущих японских научно-исследовательских организаций в тесном сотрудничестве с ведущими университетами и компаниями в стране.



“Это позволит объединить экспертизу и ресурсы, необходимые для успешной реализации задачи”, – заявляет ведомство.



Ключевая особенность нового суперкомпьютера состоит в его значительном увеличении вычислительной мощности. По данным Министерства, ожидается, что он сможет обеспечивать производительность, которая в 2,5 раза превышает мощные существующие модели. Это откроет новые перспективы научных исследований, обеспечивая быстрый доступ к огромным объемам данных и обработке сложных вычислений в реальном времени.



Построение нового суперкомпьютера станет большим вызовом японской инженерной и научной общественности. Однако министерство выражает уверенность в успешном завершении проекта и его положительном вкладе в экономическое развитие Японии.



Ожидается, что новый суперкомпьютер будет разработан и построен к 2024 году, а затем будет предоставлен для использования ученым по всей стране.

“Это позволит японским исследователям быть на передовой в разных областях науки, сильно поддержав технологическое развитие страны”, – считают в ведомстве.