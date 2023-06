В Японии создадут абсолютно автономный плавучий город на 40 000 жителей

Проект пока находится на начальной стадии создания, но сделать доступным для жизни такой поразительный город планируют уже в 2030 году.



Японская компания N-Ark разработала проект невероятно амбициозного плавучего города, в котором будут размещены туристические объекты, медицинские учреждения и даже космические ракеты. Город под названием Dogen City будет разработан таким образом, чтобы быстро выдерживать любые подъемы моря, связанные с изменением климата, и самостоятельно снабжать электроэнергией, пищей и водой до 40 000 человек.



Длина Dogen City должна составлять 4 км в окружности. Он рассчитан на примерно 10 000 постоянных жителей, а также может принимать до 30 000 туристов в любое время. Его круглая форма будет разработана, чтобы противостоять строгим погодным условиям и даже цунами, хотя на этом раннем этапе нет дополнительных деталей, как это будет достигаться.



Город будет разделен на три отдельных зоны – так называемое жилое кольцо, содержащее основную жилую зону, подводный центр обработки данных, который естественным образом охлаждается морем и будет содержать управление городом и медицинские исследовательские объекты, а также плавучую архитектуру в пределах искусственной бухты, созданной кольцевой постройкой.



Здесь также много зелени, пищевые производства, школа, спортивные площадки, больницы, парки, стадионы, гостиницы, офисы. Кроме того, как уже упоминалось, N-Ark предполагает, что Dogen City будет иметь какую-то площадку для запуска и посадки ракет.



Компания N-Ark подсчитала, что плавучий город будет потреблять около 2 миллионов литров воды в год, что звучит достаточно скромно. Dogen City также будет ежегодно продуцировать 3288 тонн мусора и утилизировать его. Здесь в год будет производиться около 7000 тонн пищи и 22 265 000 кВт электроэнергии. Удовлетворить все эти потребности, безусловно, было бы огромной задачей и детали того, как плавучий город это сделает, на данном этапе незначительны, хотя представленные визуализации показывают много солнечных панелей.



Пока неизвестно, где будет создан этот плавучий город и во сколько обойдется его строительство, но N-Ark планирует, что его будут использовать уже к 2030 году.



N-ARK envisions 'dogen city' as a floating and smart healthcare city that follows an economic model dubbed 'NEW OCEAN'. https://t.co/j5lL3wPpDv pic.twitter.com/ZFuymaWLFO