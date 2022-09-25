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В Японии разработали "таракана-киборга"
25.09.2022 00:17 Ольга Белозерова

В Японии разработали "таракана-киборга"

Группа исследователей разработала перезаряжаемого таракана-киборга, которым можно дистанционно управлять для использования в поисково-спасательных и других миссиях.

Об этом сообщает агентство Kyodo со ссылкой на японский исследовательский институт Riken.

В ходе исследований изобретатели прикрепили ультратонкую 4-микрометровую пленку солнечных батарей к спинам мадагаскарских тараканов. Несмотря на прикрепленные электронные компоненты, тараканы все еще могли свободно перемещаться.

Благодаря электричеству, подаваемому солнечным элементом, команда могла контролировать движения тараканов с помощью беспроводного модуля управления. 30-минутная зарядка обеспечивает около двух минут работы с дистанционным управлением.

Команда надеется, что последнее исследование будет способствовать практическому использованию насекомых-киборгов, включая возможность поиска выживших, застрявших в завалах, или сбора данных в опасных зонах.

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