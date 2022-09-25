



В Японии разработали "таракана-киборга"

Группа исследователей разработала перезаряжаемого таракана-киборга, которым можно дистанционно управлять для использования в поисково-спасательных и других миссиях.



Об этом сообщает агентство Kyodo со ссылкой на японский исследовательский институт Riken.



В ходе исследований изобретатели прикрепили ультратонкую 4-микрометровую пленку солнечных батарей к спинам мадагаскарских тараканов. Несмотря на прикрепленные электронные компоненты, тараканы все еще могли свободно перемещаться.



Благодаря электричеству, подаваемому солнечным элементом, команда могла контролировать движения тараканов с помощью беспроводного модуля управления. 30-минутная зарядка обеспечивает около двух минут работы с дистанционным управлением.



Команда надеется, что последнее исследование будет способствовать практическому использованию насекомых-киборгов, включая возможность поиска выживших, застрявших в завалах, или сбора данных в опасных зонах.