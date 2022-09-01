



В Японии "объявили войну" дискетам

Министр цифровых технологий Японии Таро Коно "объявил войну" дискетам и другим ретро-технологиям, используемым в разных сферах.



Правительственный комитет обнаружил около 1900 областей, в которых предприятия должны использовать дискеты при создании приложений или хранений данных.



По словам Таро Коно, правила будут изменены, чтобы люди могли использовать онлайн-серсвисы. Коно также раскритиковал продолжающееся использование в стране других устаревших технологий.



"Я хочу избавиться от факсимильного аппарата, и я все еще планирую это сделать. Где в наши дни вообще можно купить дискету?", - задал он вопрос на пресс-конференции.



Как отмечает ВВС, несмотря на свою репутацию производителя инновационных высокотехнологичных гаджетов, Япония известна тем, что "цепляется" за устаревшие технологии через свою офисную культуру.