Новости » Наука и Технологии
В Японии "объявили войну" дискетам
01.09.2022 15:12 Ольга Белозерова

В Японии "объявили войну" дискетам

Министр цифровых технологий Японии Таро Коно "объявил войну" дискетам и другим ретро-технологиям, используемым в разных сферах.

Правительственный комитет обнаружил около 1900 областей, в которых предприятия должны использовать дискеты при создании приложений или хранений данных.

По словам Таро Коно, правила будут изменены, чтобы люди могли использовать онлайн-серсвисы. Коно также раскритиковал продолжающееся использование в стране других устаревших технологий.

"Я хочу избавиться от факсимильного аппарата, и я все еще планирую это сделать. Где в наши дни вообще можно купить дискету?", - задал он вопрос на пресс-конференции. 

Как отмечает ВВС, несмотря на свою репутацию производителя инновационных высокотехнологичных гаджетов, Япония известна тем, что "цепляется" за устаревшие технологии через свою офисную культуру.

Читайте нас в Telegram
ПОДЕЛИТЬСЯ
ВСЕ ПО ТЕМЕ
КОММЕНТАРИИ
ВСЕ за 24 часа
Лента новостей
НОВОСТИ ПАРТНЕРОВ
ЗНАКОМСТВА
МЫ НА FACEBOOK




Опросы