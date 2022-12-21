



В Японии квантовые компьютеры доступны для всех желающих

В Японии начались продажи портативных квантовых компьютеров китайской компании SpinQ Technology из Шэньчжэня. Ранее она поставляла свои квантовые системы начального уровня в учебные заведения Китая, Тайваня и Канады.



В продаже появилось три устройства – Gemini, Gemini Mini и Triangulum. Это первые квантовые компьютеры, доступные широкому потребителю.

Самым дешевым в линейке является Gemini Mini, получивший портативный корпус, весом 14 килограммов. Стоимость компьютера, мощностью два кубита, составила 8700 долларов.



Более мощная система, но также на два кубита, стоит значительно дороже — около 43 тысяч долларов. Компьютер Gemini весит целых 44 килограмма. Он может эмулировать работу в режиме восьми кубитов, но фактически содержит всего два физических кубита.



Третья модель называется Triangulum, и она обойдется покупателям в 58 тысяч долларов. Система получила три кубита и весит 40 килограммов.



Самый мощный на сегодня квантовый компьютер, который создала компания IBM, может похвастаться 433 кубитами. Однако она уже давно работает над следующим поколением и в 2023 году планирует представить машину, которая получит 1121 кубита. А к 2025 году прогнозируют создание квантовой системы с более чем 4000 кубитами.



Обычный компьютер сохраняет и обрабатывает данные в двоичных битах в виде нулей и единиц. Квантовый же использует кубиты, которые могут равняться нулю, единице или тому и другому одновременно.



Это экспоненциально увеличивает вычислительную мощность с каждым новым кубитом, что позволяет выполнять вычисления, невозможные для обычных компьютеров.