



В янтаре нашли древний цветок возрастом более 33 миллионов лет

Новые фотографии самого большого из известных окаменелых цветков, сохранившихся в янтаре, были опубликованы в четверг в журнале Scientific Reports.



Длина заключенного в янтарь цветка составляет 28 миллиметров. Цветок датируется от 38 до 33,9 миллионов лет назад, в эпоху позднего эоцена, и впервые был описан в 1872 году. Исследователи полагают, что он мог произойти от древнего растения под названием Stewartia kowalewskii .



Авторы рецензируемого исследования Криста-Шарлотта Хофманн и Ева-Мария Садовски повторно проанализировали цветок и извлекли из него пыльцу. Они обнаружили, что цветок, вероятно, тесно связан с азиатским видом Symplocos. Они предложили новое название цветка: Symplocos kowalewskii .



Хофманн и Садовски предположили, что необычно большой размер цветка, вероятно, связан с большим излиянием смолы, которое должно было покрыть его. Эта смола помогла бы предотвратить рост организмов на цветке.

Исследователи отметили, что ископаемые цветы Symplocos встречаются редко; есть только 2 подтвержденных вида: Symplocos Bureauana Sap. и Symplocos subspicata.



"Эта окаменелость представляет собой первую находку Symplocaceae из балтийского янтаря и подтверждает сходство ее флоры с вечнозелеными широколиственными и смешанными мезофитными лесами современной Восточной и Юго-Восточной Азии".



Редкость таких крупных цветочных включений, вероятно, связана с размером излияния смолы и ее свойствами, которые могли повлиять на элементы цветов.

