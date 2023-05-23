



В WhatsApp добавили возможность редактировать отправленные сообщения

Мессенджер WhatsApp разрешил редактировать отправленные сообщения, но только в течение 15 минут после отправки. Об этом компания объявила в понедельник



Для того, чтобы изменить отправленное сообщение нужно нажать и удерживать его и выбрать пункт “Изменить” из меню в течение 15 минут после отправки.

Рядом с измененными сообщениями будет отображаться надпись “изменено”, так что получатели будут знать об исправлении без отображения истории изменений.



Эту функцию начали внедрять для пользователей по всему миру, поэтому в ближайшие недели она будет доступна всем.



Месяц назад в мессенджере WhatsApp появилась возможность использовать одну учетную запись на пяти смартфонах одновременно.



А в ноябре 2022 года WhatsApp запустил функцию отправки сообщений самому себе. Функция Message Yourself “Сообщение себе” позволяет отправлять заметки и закладки в личные сообщения. Для этого нужно найти номер в верхнем списке контактов, а личный чат можно закрепить

