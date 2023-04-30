



В водорослях арктического льда обнаружено большое количество микропластика

Согласно исследованию, проведенному учеными из Института Альфреда Вегенера (AWI), в водорослях , расположенных в Северном Ледовитом океане , было обнаружено большое количество микропластика.



Об исследование было написано на прошлой неделе в журнале Environmental Science & Technology . Ученые заявили, что загрязнение пластиком стало настолько распространенным явлением, что даже в Арктике оно обнаруживается.



Исследователи наблюдали за водорослями Melosira Arctica и окружающей морской водой в трех местах в проливе Фрама, расположенном между Гренландией и норвежским архипелагом Шпицберген. Они сделали это, чтобы оценить “содержание микропластика и его потенциал в качестве временного поглотителя и пути к морскому дну”.



Исследователи утверждают, что M. Arctica содержит в десять раз больше частиц микропластика, чем окружающая его морская вода.



“Скорость, с которой водоросль опускается, означает, что она падает почти по прямой линии ниже кромки льда, — пояснил биолог из Центра полярных и морских исследований им. Гельмгольца (AWI). - Морской снег, с другой стороны, мельче и отталкивается течением в сторону, поэтому он тонет дальше.



Поскольку Melosira уносит микропластик прямо на дно, это помогает объяснить, почему мы измеряем более высокие количества микропластика под кромкой льда”.



Ученые сделали вывод, что высокая концентрация микропластика, обнаруженная в ходе исследования, предполагает, что M. arctica захватывает его из окружающей морской воды и таяния льда. В нем также говорится, что водоросли могут действовать как “ключевой переносчик пищевых сетей у поверхности моря и на морском дне”.



Концентрация пищевой сети на поверхности моря представляет угрозу для существ, питающихся водорослями, подчеркивают исследователи.

В 2021 году группа ученых провела исследовательскую экспедицию к Полярному кругу на борту ледокола НИС “Поларштерн”.



Во время экспедиции команда собрала три пробы M. Arctica и соответствующие пробы чистой морской воды. Пробы были взяты вблизи плавающего морского льда, при этом были приняты меры предосторожности для сведения к минимуму загрязнения.



Команда обнаружила частицы микропластика во всех пробах, собранных за Полярным кругом, независимо от типа полимера или размера частиц. В ходе исследования было собрано 12 подвыборок, в результате чего было получено в общей сложности 400 частиц микропластика.



Образцы M. Arctica содержали от 5 до 66 частиц микропластика на миллиграмм сырой массы, в среднем 28 частиц микропластика на образец.



Арктическая экосистема сталкивается с серьезной угрозой из-за последствий продолжающегося климатического кризиса, и теперь исследование показало, что микропластик усугубляет проблему.



Вредное воздействие микропластика на организмы может еще больше ослабить их способность к выживанию. Сочетание этих двух кризисов привело к чрезвычайной ситуации планетарного масштаба, требующей безотлагательного внимания.



По словам биолога из AWI, самый эффективный способ борьбы с пластиковым загрязнением — сокращение производства нового пластика. Этот подход должен быть приоритетным в предстоящем глобальном соглашении по пластмассам, переговоры по которому ведутся в настоящее время.



Чтобы убедиться в этом, Мелани Бергман, биолог AWI, примет участие в следующем раунде переговоров, которые начнутся в Париже в конце мая.



