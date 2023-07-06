



В водопроводной воде в США обнаружены вещества, способные вызывать рак

В США питьевая вода из 45% кранов по всей стране, вероятно, содержит химические вещества, которые могут вызвать онкологические заболевания и другие проблемы со здоровьем.



Обнаруженные опасные вещества также известны как PFAS.



"Исследование проводилось Геологической службой США в период с 2016 по 2021 год. В разных регионах страны были взяты 716 образцов воды: 447 – из общественных источников водоснабжения, а 269 – у потребителей, использующих частные колодцы", - передает Голос Америки.



По словам ведущего автора исследования Келли Смоллинг, Геологическая служба США является научно-исследовательской организацией, и в отчете не содержится политических рекомендаций.



"Но эта информация может быть использована для оценки риска и принятия решений о том, хотите ли вы очищать питьевую воду, проверять ее или получать дополнительную информацию от вашего штата о ситуации на местном уровне", - пояснила Смоллинг.



