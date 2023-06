В Великобритании идут испытания созданного на 3D-принтере ракетного двигателя

Новые ракетные двигатели, напечатанные на 3D-принтере, проходят испытания в испытательном центре в Мидлотиане в преддверии потенциального космического запуска. Компания Skyrora из Эдинбурга впервые изготовила их на собственном аппарате Skyprint 2, который вдвое сокращает время производства и снижает затраты по сравнению с предыдущими моделями.



Испытания будут проходить каждую неделю в течение лета, при каждом запуске двигатель будет работать в течение 250 секунд – столько же времени потребуется в реальном полете для выхода на орбиту.



Генеральный директор и основатель Skyrora Владимир Левыкин считает, что новые двигатели приблизили компанию к ее первому коммерческому орбитальному запуску.



“Новая технология двигателя, разработанная инженерами Skyrora, и экологичный дизайн являются свидетельством инноваций, происходящих в космическом секторе Великобритании”, – говорит он.



По словам Левыкина, двигатели, напечатанные на 3D-принтере, “устанавливают новые стандарты”. Если испытания двигателя, напечатанного на 3D-принтере, окажутся успешными, компания планирует увеличить производство перед дальнейшими испытаниями своей трехступенчатой ​​ракеты-носителя Skyrora XL – ракеты высотой 23 метра с полезной нагрузкой 315 кг.



Фирма уже успешно протестировала вторую и третью ступени, но первую ступень, которая обеспечивает начальную тягу для отрыва транспортного средства от земли, необходимо будет испытать с новыми двигателями.



Глава Британского космического агентства доктор Пол Бейт уверен, что “инновационные” двигатели, напечатанные на 3D-принтере, “устанавливают новые стандарты” в эффективности производства и экономичности конструкции.





