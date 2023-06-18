Новости » Наука и Технологии
В Twitter обнаружили скрытый код, отправляющий аккаунты в "теневой бан"
18.06.2023 21:59 Ирина Демьянова

В Twitter обнаружили скрытый код, отправляющий аккаунты в "теневой бан"

В соцсети Twitter обнаружили скрытый код, блокирующий учетные записи и не позволяющий им стать популярными.

"Команда Twitter продолжает искать теневые запреты, спрятанные глубоко в Twitter. Буквально на прошлой неделе они обнаружили, как останавливали учетные записи с низкой "оценкой репутации" в трендах", — заявили в компании и добавили, что аккаунт Илона Маска также подвергался "теневому бану".

Владелец соцсети сказал, что никто в Twitter не знал этого кода.

"Правда. Так много скелетов в шкафу. Никто в компании не знал о существовании этого кода", – написал Маск 17 июня.
 

 

Читайте нас в Telegram
ПОДЕЛИТЬСЯ
ВСЕ ПО ТЕМЕ
КОММЕНТАРИИ
ВСЕ за 24 часа
Лента новостей
НОВОСТИ ПАРТНЕРОВ
ЗНАКОМСТВА
МЫ НА FACEBOOK




Опросы