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В Турции вывели засухоустойчивый сорт ржи
21.11.2022 10:36 Алина Груднева

В Турции вывели засухоустойчивый сорт ржи

Турецким ученым удалось вывести засухоустойчивый сорт ржи, сертификация которого будет завершена к концу 2023 года.

 
Об этом сообщает "Анадолу".
 
Программа повышения устойчивости злаковых культур реализуется в стране с 2012 года. 
 
По словам министра сельского и лесного хозяйства Вахита Киришчи, новый сорт ржи уже направлен на анализ в Центральное управление регистрации и сертификации семян Турции. 
 
Он является более устойчивым к климатическим изменениям, таким как холод, жара и засуха.

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