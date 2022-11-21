



В Турции вывели засухоустойчивый сорт ржи

Турецким ученым удалось вывести засухоустойчивый сорт ржи, сертификация которого будет завершена к концу 2023 года.

Об этом сообщает "Анадолу".

Программа повышения устойчивости злаковых культур реализуется в стране с 2012 года.

По словам министра сельского и лесного хозяйства Вахита Киришчи, новый сорт ржи уже направлен на анализ в Центральное управление регистрации и сертификации семян Турции.

Он является более устойчивым к климатическим изменениям, таким как холод, жара и засуха.