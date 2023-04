В Токио появился сверхреалистичный 3D-билборд с гуманоидом

В Японии появился огромный 3D-билборд на фасаде торгово-развлекательного центра, посвященный искусственному интеллекту.



В частности, на стене ТРЦ Cross Shinjuku Vision в Токио сделали невероятно реалистичного гуманоида.



Объемный робот выглядывает с фасада здания на людей. Стоит отметить, что на этом здании часто появляются 3D-билборды на разные темы.



PHL’s first ‘naked-eye’ 3D-LED screen unveiled in BGC. The BGC digital billboard, which covers 400 square meters of multimedia display in One Bonifacio High Street, is the Philippines’ version of iconic screens in New York City’s Times Square and Tokyo’s Shibuya Crossing. pic.twitter.com/KX6fB1TFx0