



В Threads за два дня зарегистрировались 70 миллионов пользователей за два дня

Новая программа для социальных сетей Threads собрала 70 миллионов пользователей всего через два дня после запуска. Об этом сообщил Bloomberg.

Сейчас Threads занимает первое место среди бесплатных приложений в App Store в США.



“70 миллионов регистраций в Threads по состоянию на сегодняшнее утро. Это значительно превысило наши ожидания”, – написал марк Цукерберг в своем аккаунте Threads.



6 июля Meta запустила новую соцсеть Threads, которая может стать конкурентом Twitter. За первые сутки к ней добавилось более 30 миллионов пользователей.



MrBeast вошел в Книгу рекордов Гиннеса как первый человек, набравший 1 миллион подписчиков в Threads.



Twitter намерен подать в суд на Meta Platforms из-за новой платформы Threads. В письме адвоката Twitter Алекса Спиро, адресованного гендиректору Meta Марку Цукербергу, Meta обвиняется в “систематическом, умышленном и незаконном присвоении коммерческой тайны и другой интеллектуальной собственности Twitter” для создания соцсети.