



В Техасе появится самый большой в мире квартал, напечатанный на 3D-принтере

В Техасе началось строительство городка, в котором все частные дома будут напечатаны на 3D-принтере.



Первый жилой дом уже готов, сообщает CNN.



Комплекс Wolf Ranch расположен в Джорджтауне, примерно в 48 км севернее Остина - столицы штата Техас. Он будет насчитывать 100 частных домов. Ожидается, что первые жители заселятся в сентябре.



Над проектом работают техасская строительная фирма ICON, строительная компания Lennar и датская архитектурная организация Bjarke Ingels Group (BIG). Фирма ICON уже использовала 3D-печать для строительства социального жилья в Мексике и Техасе.



Новое здание имеет ярко освещенные интерьеры и изогнутые серые стены из бетонной смеси под названием Lavacrete, которую наносят роботизированные принтеры. После печати стен устанавливают двери, окна и крыши – все они оснащены солнечными батареями.



Дома будут иметь площадь от 139 до 195 кв.м, у них по три-четыре спальни. В комплексе предусмотрены детские площадки, пляж с видом на реку Сан-Габриэль, парк, место для пикников.



В настоящее время более трети стен для всех ста домов уже напечатаны. Недвижимость продается по цене от $475 тыс. до $599 тыс.