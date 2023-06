В Стокгольме запустили первый в мире беспилотный паром

Между островами в столице Швеции начал движение первый в мире беспилотный электрический паром. О новом городском транспорте пишет Dagens Nyheter.



Норвежская судоходная компания Torghatten запустила в центре Стокгольма первый в мире автономный пассажирский пар Estelle. Для гарантии безопасности капитан пока присутствует на палубе, но все управление осуществляется ИИ посредством множества датчиков, связи 5G и технологий IoT.



На борту парома установлено множество IoT-датчиков и систем управления, а данные постоянно отправляются в облако, что требует надежного подключения с высокой пропускной способностью. Разработчики отмечают, что в качестве решения они используют платформу IoT, подключенную к сети 5G компании Tele2.



На первом этапе на пароме будет находиться обслуживающий экипаж (один человек), который, в случае необходимости, сможет перехватить управление — этого требует национальное законодательство. Но в будущем компания намерена отказаться от капитана и перейти на дистанционный контроль с берега.

Паром работает от электрического двигателя с мощностью 200 кВт/ч. Помимо стационарных аккумуляторов он также оснащен солнечными панелями на крыше, которые обеспечивают до половины общего потребления энергии.



Длина первого парома составляет около 10 м, он сможет перевозить за один рейс до 30 пассажиров. Тестовый запуск 8 июня прошел при участии приглашенных гостей. Полноценный доступ для пассажиров будет открыт с 12 июня. Стоимость одной поездки между пристанями в центре города составит 35 шведских крон. В планах компании обеспечивать отправку каждые 15 мин в течение всего дня.

