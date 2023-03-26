



В США впервые запустили ракету, напечатанную на 3D-принтере

Американская компания Relativity Space запустила ракету, почти полностью напечатанную на 3D-принтере. Корабль под названием Terran-1 взлетел со стартовой площадки на мысе Канаверал и через несколько минут приземлился.



Об этом пишет BBC.



Около 85% ракеты высотой 34 метра изготовили по технологии 3D-печати. В компании заявили, что в будущем планируется напечатать более 95% корабля.



Terran-1 содержит более трех тысяч отдельных частей, но впоследствии их количество может сократиться до тысячи. Эта ракета довольно небольшая, однако способна вывести на низкую околоземную орбиту спутник весом чуть более тонны.



В ходе тестового полета Terran-1 пока не смогла выйти на орбиту, но ее старт поможет собрать данные для будущих разработок.



