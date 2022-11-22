



В США впервые одобрили продажу искусственно выращенной курятины

Американское Управление по контролю за продуктами и лекарствами FDA, дало разрешение потребления курятины, культивируемой из клеток, после проведения "тщательной оценки".



Продукт изготовила фирма Upside Foods с использованием клеток животных. Его можно продавать потребителям после проверки Министерством сельского хозяйства США. В FDA заявили, что для принятия решения использовали данные и информацию, предоставленные компанией, и "на данный момент нет никаких вопросов".



"Мы вошли в историю как первая компания, получившая "Письмо об отсутствии вопросов" от FDA относительно культивированного мяса", – говорит основатель и исполнительный директор фирмы Ума Валети.



Upside Foods еще придется преодолеть ряд преград, прежде чем она сможет продавать свою продукцию – например, предприятие, где производится продукт, должно получить официальное разрешение, – но Валети считает эту новость "переломным моментом в истории пищевых продуктов". Предполагают, что культивируемые мясные продукты в будущем займут большую часть общего рынка мяса.



Эрнст ван Орсоу, исполнительный директор Roslin Technologies, шотландской пищевой технологической компании, назвал разрешение Upside Foods FDA "важной вехой" для развития отрасли. По его мнению, этот шаг "подтолкнет дальнейшие инвестиции и инновации" в промышленность культивируемых продуктов питания.