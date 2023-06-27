



В США уборщик института одним щелчком уничтожил 25 лет исследований





Раздраженный уборщик случайно уничтожил 25 лет научных исследований за одну ночь после того, как щелкнул выключателем, чтобы остановить "непрекращающийся писк".



Ущерб лаборатории Политехнического института Ренсселера в Нью-Йорке составляет почти 800 тысяч фунтов стерлингов (1017540 долларов США). Теперь университет подал иск против службы уборки из-за халатности, сообщает The Sun.



"Все это было вызвано поведением и халатностью людей. К сожалению, они свели на нет 25 лет исследований", - заявил адвокат Майкл Гинзбург.



Отключенный морозильник содержал клеточные культуры и образцы, которые должны были храниться при температуре -112 градусов по Фаренгейту (-44,5С).

После того как уборщик выключил холодильник, температура поднялась до -25 градусов по Фаренгейту (-4С), что сделало исследования и образцы бесполезными.



Отмечается, что табличка на морозильной камере объясняла, как отключить звуковой сигнал, не испортив образцы в морозильной камере, однако обслуживающий персонал ее проигнорировал.



На табличке было написано "Уборка в этом районе не требуется. Вы можете нажать кнопку отключения звука будильника/теста на 5-10 секунд, если хотите отключить звук".



На следующее утро работники лаборатории попытались спасти исследовательские материалы, но безуспешно.



В иске говорится, что большинство образцов были уничтожены и признаны не подлежащими восстановлению, что сводит на нет более чем 20-летние исследования.



Расследование действий уборщика показало, что он просто допустил ошибку при чтении инструкций. "В конце интервью он, похоже, все еще не верил, что сделал что-то не так, а просто пытался помочь", – пишет издание.